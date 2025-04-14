Власти рассказали, какие улицы отремонтируют в Екатеринбурге

На данный момент администрация заключила с подрядчиками четыре контракта на общую сумму 1 млрд рублей. В ближайшее время Екатеринбург получит еще 500 млн рублей в виде субсидий из регионального бюджета. Оставшиеся средства в размере 262 млн рублей будут выделены из городского бюджета.