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Власти рассказали, какие улицы отремонтируют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в этом году планируется провести ремонт на 32 участках городских дорог общей протяженностью 26 км. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-мэр Алексей Бубнов.

Источник: РИА "Новости"

На данный момент администрация заключила с подрядчиками четыре контракта на общую сумму 1 млрд рублей. В ближайшее время Екатеринбург получит еще 500 млн рублей в виде субсидий из регионального бюджета. Оставшиеся средства в размере 262 млн рублей будут выделены из городского бюджета.

Традиционно дорожные работы начнутся в конце апреля — начале мая и продлятся до сентября. Алексей Бубнов назвал участки дорог, которые нуждаются в ремонте в первую очередь. Так, в честь юбилея Победы в городе отремонтируют одноименную улицу.

«Как правило, наиболее аварийными являются участки с интенсивным движением. Поэтому в этом году планируется отремонтировать проспект Космонавтов, улицу Победы и часть улицы Бакинских Комиссаров. В центральной части города мы продолжим работы на улице Хохрякова», — сообщил заместитель главы администрации.

Кроме того, планируется реконструкция ЕКАД. На первом этапе будет расширен до шести полос участок кольцевой дороги протяженностью 10−24 км.