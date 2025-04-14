Власти рассказали, какие улицы отремонтируют в Екатеринбурге

На данный момент администрация заключила с подрядчиками четыре контракта на общую сумму 1 млрд рублей. В ближайшее время Екатеринбург получит еще 500 млн рублей в виде субсидий из регионального бюджета. Оставшиеся средства в размере 262 млн рублей будут выделены из городского бюджета.
Традиционно дорожные работы начнутся в конце апреля — начале мая и продлятся до сентября. Алексей Бубнов назвал участки дорог, которые нуждаются в ремонте в первую очередь. Так, в честь юбилея Победы в городе отремонтируют одноименную улицу.
«Как правило, наиболее аварийными являются участки с интенсивным движением. Поэтому в этом году планируется отремонтировать проспект Космонавтов, улицу Победы и часть улицы Бакинских Комиссаров. В центральной части города мы продолжим работы на улице Хохрякова», — сообщил заместитель главы администрации.
Кроме того, планируется реконструкция ЕКАД. На первом этапе будет расширен до шести полос участок кольцевой дороги протяженностью 10−24 км.