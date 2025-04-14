Знаменитая яма на Котовского отметила девятый день рождения

Легендарная яма на улице Котовского в Новосибирске отметила свой девятый день рождения. Об этом напомнил создатель аккаунтов ямы в социальных сетях Дмитрий Мишин. Ранее «истории из жизни» ямы новосибирец публиковал в Twitter — с 13 апреля 2016 года. Именно этот день и принято считать днём рождения дорожного дефекта, ставшего впоследствии локальным мемом. В девятую годовщину аккаунт ямы появился в Telegram.
Местные жители рассказали НДН.инфо, что пробоину в асфальте несколько раз пытались заделать, дорожное полотно ремонтировалось, однако яма вновь и вновь появлялась на прежнем месте. За время своего существования яма неоднократно становилась причиной дорожно-транспортных происшествий.
В 2019 году местная достопримечательность попала в эфир Первого канала. В вечерней программе «Право на справедливость» ведущий Андрей Макаров обсудил с министром транспорта России Евгением Дитрихом примеры бездумного ремонта дорог. Министру показали аккаунт легендарной «Ямы на Котовского». Министр лишь профессионально разобрал причины «неубиваемости» ямы и перешёл к общей информации.