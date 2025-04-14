Знаменитая яма на Котовского отметила девятый день рождения

Легендарная яма на улице Котовского в Новосибирске отметила свой девятый день рождения. Об этом напомнил создатель аккаунтов ямы в социальных сетях Дмитрий Мишин. Ранее «истории из жизни» ямы новосибирец публиковал в Twitter — с 13 апреля 2016 года. Именно этот день и принято считать днём рождения дорожного дефекта, ставшего впоследствии локальным мемом. В девятую годовщину аккаунт ямы появился в Telegram.