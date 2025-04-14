Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 700 тонн пасхальной выпечки изготовят в Подмосковье

К Пасхе, которая в 2025 году отмечается 20 апреля, подмосковные производители хлебобулочных изделий готовят около 700 тонн праздничной выпечки. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Источник: Аргументы и факты

«Региональные предприятия испекут около 700 тонн пасхальной выпечки, которая будет представлена в розничных торговых сетях. Всего на территории региона действует более 100 производителей хлебопекарной продукции», — говорится в сообщении.

Так, например, на производственных площадках холдинга «Коломенский» в этом году изготовят около 2 млн куличей. В ассортименте — классические изделия: кекс «Праздничный творожный», кекс «Воскресный особый» и другие. Старт кампании ежегодно дают с благословения Православной церкви.