Около 700 тонн пасхальной выпечки изготовят в Подмосковье

Так, например, на производственных площадках холдинга «Коломенский» в этом году изготовят около 2 млн куличей. В ассортименте — классические изделия: кекс «Праздничный творожный», кекс «Воскресный особый» и другие. Старт кампании ежегодно дают с благословения Православной церкви.