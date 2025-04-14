Около 700 тонн пасхальной выпечки изготовят в Подмосковье

«Региональные предприятия испекут около 700 тонн пасхальной выпечки, которая будет представлена в розничных торговых сетях. Всего на территории региона действует более 100 производителей хлебопекарной продукции», — говорится в сообщении.
Так, например, на производственных площадках холдинга «Коломенский» в этом году изготовят около 2 млн куличей. В ассортименте — классические изделия: кекс «Праздничный творожный», кекс «Воскресный особый» и другие. Старт кампании ежегодно дают с благословения Православной церкви.