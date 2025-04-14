Лукашенко сказал, что должен выдержать Минск в 2025 году

О том, какие темпы должна выдержать экономика Минска в 2025 году, Александр Лукашенко сказал 14 апреля, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, сообщает БелТА.
Глава государства подчеркнул, что итоги 2024 года показывают, что валовой региональный продукт Минска более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП. Заработная плата выросла почти на 20%.
«И если Минск выдержит темпы — треть от уровня, даже больше, ВРП от уровня республики, — значит, и в стране будет неплохо», — подчеркнул глава государства.
Что касается показателей первых трех месяцев 2025 года то они тоже обнадеживающие.
«Все, вроде бы, неплохо», — отметил Александр Лукашенко.
Кстати, Александр Лукашенко обсудил проблему парковок в Минске с мэром Кухаревым (здесь подробнее).
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