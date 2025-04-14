Под Новосибирском сотрудники ДПС остановили 10-летнего водителя квадроцикла

В Новосибирском районе экипаж ДПС остановил передвигавшегося по улицам населённого пункта 10-летнего водителя квадроцикла. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Судя по опубликованным ведомством видеокадрам, юный водитель ездил по улицам не один, а с пассажиром за спиной.
Полицейские пригласили на место, где был остановлен ребёнок, отца мальчика, который сообщил, что лично приобрёл квадроцикл сыну и не ограничивал его передвижения.
По данному факту в отношении мужчины составлен административный протокол о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей.
В ведомстве обратились к родителям с просьбой усилить контроль за детьми и ограничить использование ими мототехники во избежание аварий.
Так, в первом квартале 2025 года уже зарегистрированы шесть ДТП с несовершеннолетними на мототехнике.
Один из случаев произошёл 3 апреля на трассе Барабинск — Новоульяновское, где столкнулись два мопедиста без прав. В результате пострадали три человека.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске врезавшийся во внедорожник мотоциклист скончался в больнице.