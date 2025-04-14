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Под Новосибирском сотрудники ДПС остановили 10-летнего водителя квадроцикла

Его отцу грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирском районе экипаж ДПС остановил передвигавшегося по улицам населённого пункта 10-летнего водителя квадроцикла. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Судя по опубликованным ведомством видеокадрам, юный водитель ездил по улицам не один, а с пассажиром за спиной.

Полицейские пригласили на место, где был остановлен ребёнок, отца мальчика, который сообщил, что лично приобрёл квадроцикл сыну и не ограничивал его передвижения.

По данному факту в отношении мужчины составлен административный протокол о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей.

В ведомстве обратились к родителям с просьбой усилить контроль за детьми и ограничить использование ими мототехники во избежание аварий.

Так, в первом квартале 2025 года уже зарегистрированы шесть ДТП с несовершеннолетними на мототехнике.

Один из случаев произошёл 3 апреля на трассе Барабинск — Новоульяновское, где столкнулись два мопедиста без прав. В результате пострадали три человека.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске врезавшийся во внедорожник мотоциклист скончался в больнице.