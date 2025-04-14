Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования 17 российским вузам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка, сообщили в ведомстве.
«Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам», — говорится в сообщении.
В области тестирования мигрантов предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский университет науки и технологий, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Вятский государственный университет и ряд других вузов.
Еще 10 университетов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
«Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований», — заключили в Рособрнадзоре.