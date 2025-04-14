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Рособрнадзор объявил предостережения 17 российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам из-за тестирования мигрантов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования 17 российским вузам, в том числе тем, кто тестирует мигрантов на знание русского языка, сообщили в ведомстве.

«Рособрнадзор объявил предостережения 17 вузам», — говорится в сообщении.

В области тестирования мигрантов предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский университет науки и технологий, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Вятский государственный университет и ряд других вузов.

Еще 10 университетов получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

«Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований», — заключили в Рособрнадзоре.