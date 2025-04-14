Главврач ДКЦ имени Рошаля в Красногорске рассказала о работе учреждения

«У нас, конечно, много удивительных случаев. Это лечение нашей кардиохирургической службы во главе с профессором Андреем Андреевичем Свободовым — это тяжелые врожденные пороки сердца. Самому маленькому пациенту было четыре часа от роду, он на машине мгновенно был доставлен к нам из перинатального нашего подмосковного центра. Все знали уже, что родится такой ребенок, бригада его здесь ждала. И через четыре часа с момента рождения он был уже на операционном столе. И ребенка мы выписали через месяц, выходив, но уже на руках у мамы», — рассказала главврач.