В Ташкенте и Самарканде проведут бесплатные операции по удалению катаракты

«В рамках акции в Ташкенте и Самарканде в общей сложности 1000 пациентов, нуждающихся в социальной защите, из всех регионов нашей страны пройдут высокотехнологичные скрининговые обследования, а лицам с диагнозом катаракта будет проведена операция по имплантации искусственного хрусталика высокотехнологичным методом факоэмульсификации, основанным на “золотом стандарте” лечения», — говорится в сообщении.