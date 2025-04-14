В Ташкенте и Самарканде проведут бесплатные операции по удалению катаракты

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане 1000 нуждающихся пройдут бесплатное обследование, а пациентам с диагнозом катаракта будет проведена имплантация искусственного хрусталика. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
В республике стартовала благотворительная акция по оказанию офтальмологической хирургической помощи больным катарактой.
Акция проводится Министерством здравоохранения, Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром микрохирургии глаза и международной организацией «NOOR Dubai» Объединенных Арабских Эмиратов.
«В рамках акции в Ташкенте и Самарканде в общей сложности 1000 пациентов, нуждающихся в социальной защите, из всех регионов нашей страны пройдут высокотехнологичные скрининговые обследования, а лицам с диагнозом катаракта будет проведена операция по имплантации искусственного хрусталика высокотехнологичным методом факоэмульсификации, основанным на “золотом стандарте” лечения», — говорится в сообщении.
Акция пройдет в Ташкенте с 14 по 17 апреля, а в Самарканде с 17 по 19 апреля — в филиале центра.
Отмечается, что для продолжения лечения после операции пациентам также предоставят бесплатные лекарственные средства.