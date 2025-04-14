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В Ростове во время проверки мигрантов выявили семь нарушений

В Первомайском районе Ростова прошли проверки миграционного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в Первомайском районе полицейские вместе с военным следственным отделом следственного комитета провели рейды. В итоге было выявлено семь нарушений миграционного законодательства.

Так, в шести случаях нарушения были связаны с пребыванием на территории РФ, еще один мигрант нарушил режим проживания. Также два иностранца предъявили фальшивые талоны о постановке на миграционный учет. Сейчас по этому делу проводится проверка.

— Сотрудниками Военного комиссариата было вручено семь повесток, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.