В Ростове во время проверки мигрантов выявили семь нарушений

В Ростове в Первомайском районе полицейские вместе с военным следственным отделом следственного комитета провели рейды. В итоге было выявлено семь нарушений миграционного законодательства.
Так, в шести случаях нарушения были связаны с пребыванием на территории РФ, еще один мигрант нарушил режим проживания. Также два иностранца предъявили фальшивые талоны о постановке на миграционный учет. Сейчас по этому делу проводится проверка.
— Сотрудниками Военного комиссариата было вручено семь повесток, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.