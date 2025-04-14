В Иркутске 14 апреля произошла коммунальная авария

В Иркутске днем 14 апреля произошла коммунальная авария, из-за которой подтопило часть дороги. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, случилось все между микрорайонами Первомайский и Университетский.
— На месте работают специалисты. Известна, что повреждена водопроводная линия диаметром 700 миллиметров, — сообщили в пресс-службе.
Когда закончат работы — пока неизвестно. Отметим, что холодную воду в близлежащих домах не отключали.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что режим повышенной готовности действует в Иркутской области из-за непогоды. Ожидается, что 15 апреля порывы ветра достигнут 16−21 м/с.