Что смотреть на Московском международном кинофестивале в 2025 году: 23 фильма и сериала

Сериальная программа ММКФ в этом году на паузе, но ее единолично заменяет лучший режиссер российского инди-кино Роман Михайлов — его дебютный многосерийный проект «Путешествие на солнце и обратно» спрятался в секции спецпоказов. Демонстрировать планируется все семь серий залпом (полузверский хронометраж 333 минуты). Основой сериала стал роман Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет». Главный герой этой истории — Руслан, чьи детство, отрочество и юность приходятся на конец 80-х — 90-е годы. В актерском составе — михайловские завсегдатаи Олег Чугунов, Марк Эйдельштейн, Кирилл Полухин, Федор Лавров, Виталий Коваленко, Олег Рязанцев, Чингиз Гараев, Мария Мацель и Анна Завтур, а также Дарья Екамасова, Любовь Аксенова, Лев Зулькарнаев и Арсений Касперович.