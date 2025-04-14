Выявлены вырабатываемые микрофлорой молекулы, влияющие на развитие аутизма

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи обнаружили, что бактерии микрофлоры оказывают существенное влияние на характер развития аутизма у детей путем выработки семи коротких биомолекул, связанных с аминокислотой триптофаном. Избыток или недостаток этих веществ в мозге может усиливать или ослаблять симптомы аутизма, сообщила пресс-служба Университета Южной Калифорнии (USC).
«Нам удалось показать, как продукты жизнедеятельности микробов кишечника влияют на работу мозга, который, в свою очередь, оказывает влияние на поведение ребенка. По сути, его мозг выступает в качестве передаточного звена между состоянием микрофлоры и аутистическими формами поведения. В прошлом коллеги уже выявляли характерные для аутистов особенности в структуре микрофлоры и мозга, однако мы впервые смогли раскрыть связь между ними», — пояснила профессор USC Лиза Азис-Заде, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Азис-Заде и ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за здоровьем и поведением восьми десятков детей в возрасте от 8 до 17 лет, половина из которых страдала от различных форм аутизма, а другие обладали нормальной траекторией развития. В рамках этих опытов исследователи пытались понять, как характерные для аутистов особенности в структуре микрофлоры влияют на их поведение и активность разных регионов мозга.
Для получения подобных сведений исследователи собрали образцы микрофлоры и проследили при помощи системы функциональной магнитно-резонансной томографии за тем, как менялась активность мозга детей при просмотре фотографий или видеороликов, вызывающих сильные или нейтральные эмоции, а также при прикосновениях к коже. Ученые сопоставили результаты этих замеров, что позволило им выявить семь вырабатываемых бактериями молекул, сильно влиявших на активность мозга детей-аутистов.
По словам нейрофизиологов, все эти вещества были связаны с аминокислотой триптофаном, которая играет важную роль в синтезе нейрогормона серотонина и в работе большого числа внутриклеточных процессов в нейронах. Некоторые ее производные, например, индоллактат и кинуреновая кислота, были связаны с обработкой неприятных эмоций, тогда как другие молекулы, такие как индол-3-карбоксилат, были связаны с реакцией детей на прикосновения к их коже.
Чем сильнее отклонялись концентрации этих веществ от нормы, тем более выраженными были симптомы аутизма, что говорит о важной роли микрофлоры в развитии данной формы нарушений поведения у детей. Понимание этого, как надеются профессор Азис-Заде и ученые, поможет разработать новые подходы для реабилитации детей с аутизмом, а также раскрыть механизмы его развития.
Об аутизме.
По данным ВОЗ, расстройства аутистического спектра встречаются у примерно каждого сотого ребенка на Земле, при этом число носителей подобных проблем ежегодно повышается на 13%. Сегодня ученые связывают его развитие как с генетическими факторами, так и с различными особенностями микрофлоры, процесса воспитания и другими условиями окружающей среды, где растет ребенок.