Выявлены вырабатываемые микрофлорой молекулы, влияющие на развитие аутизма

По словам нейрофизиологов, все эти вещества были связаны с аминокислотой триптофаном, которая играет важную роль в синтезе нейрогормона серотонина и в работе большого числа внутриклеточных процессов в нейронах. Некоторые ее производные, например, индоллактат и кинуреновая кислота, были связаны с обработкой неприятных эмоций, тогда как другие молекулы, такие как индол-3-карбоксилат, были связаны с реакцией детей на прикосновения к их коже.