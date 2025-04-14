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Лукашенко сказал, как не создавать проблемы для минчан

Лукашенко назвал способ не создавать минчанам проблем.

Источник: Комсомольская правда

14 апреля, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как не создавать проблемы для минчан, сообщает БелТА.

Глава государства напомнил о планах строить жилье в основном за пределами Минска,

«Чтобы не собирать людей сюда, не создавать проблемы для минчан», — отметил Александр Лукашенко.

Кстати, Александр Лукашенко сказал, что должен выдержать Минск в 2025 году (все подробности здесь). А еще президент обсудил проблему парковок в Минске с мэром Кухаревым (здесь подробнее).

Мы писали, что Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов (подробности здесь), а также кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси (здесь все подробности).