14 апреля, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как не создавать проблемы для минчан, сообщает БелТА.
Глава государства напомнил о планах строить жилье в основном за пределами Минска,
«Чтобы не собирать людей сюда, не создавать проблемы для минчан», — отметил Александр Лукашенко.
Кстати, Александр Лукашенко сказал, что должен выдержать Минск в 2025 году (все подробности здесь). А еще президент обсудил проблему парковок в Минске с мэром Кухаревым (здесь подробнее).
Мы писали, что Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов (подробности здесь), а также кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси (здесь все подробности).