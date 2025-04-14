Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Школьная программа, по которой обучаются российские ученики, будет синхронизирована с заданиями Единого государственного экзамена с 1 сентября 2025 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами», — сказал заместитель председателя правительства на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ.
Он добавил, что важный шаг для системы образования РФ — ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР, до 10% от общего объема учебного времени.
Досрочный период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 4 июля.