Отопление в Гродно начнут отключать с 15 апреля

Подача тепла в первую очередь будет прекращена в общественные и административные здания, промышленные организации, во вторую — в общегородские бани, театры, учреждения образования (за исключением школ и детских садов), общежития, жилищный фонд, в третью — гостиницы, библиотеки, государственные архивы, музеи, учреждения соцобеспечения, медицинские, лечебно-профилактические, школьные и детские дошкольные учреждения образования, специализированные учебно-спортивные учреждения.