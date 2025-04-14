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Отопление в Гродно начнут отключать с 15 апреля

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно планируют начать отключение отопления с 15 апреля. Об этом информирует Гродненский горисполком, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Как отметили в горисполкоме, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра поднимется выше 20 градусов, а к пятнице прогнозируется 26 градусов тепла. Чтобы не допустить «перетопов» и нерационального использования топливно-энергетических ресурсов, Гродненский городской исполнительный комитет согласовал отключение систем отопления с 15 апреля.

Подача тепла в первую очередь будет прекращена в общественные и административные здания, промышленные организации, во вторую — в общегородские бани, театры, учреждения образования (за исключением школ и детских садов), общежития, жилищный фонд, в третью — гостиницы, библиотеки, государственные архивы, музеи, учреждения соцобеспечения, медицинские, лечебно-профилактические, школьные и детские дошкольные учреждения образования, специализированные учебно-спортивные учреждения.

В прошлом году отопление в промышленных организациях областного центра начали отключать с 2 апреля.