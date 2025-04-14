Telegram-бот для изучения казахского языка запустили в Алматинской области

АСТАНА, 14 апр — Sputnik. Telegram-бот «TilOquBot» для изучения казахского языка запустили в Алматинской области, сообщает акимат региона.
Он включает 100-часовую учебную программу по четырем уровням изучения казахского языка и курсы делопроизводства. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 3 146 пользователей, 58% из которых проживают в отдаленных районах области.
«Главная цель — сделать изучение казахского языка доступным каждому, независимо от места проживания. “TilOquBot” показал свою эффективность: жители даже самых отдаленных ауылов теперь могут учиться в удобном формате. Это особенно важно в условиях цифровой трансформации», — отметил руководитель управления по развитию языков Данияр Ахметов.
Чат-бот уже стал частью масштабной работы по реализации государственной языковой политики в регионе. Наряду с цифровыми проектами, в области стартовала подготовка к крупному фестивалю языков, в рамках которого планируется проведение конкурсов, награждение лучших преподавателей и активистов, а также поддержка креативных проектов в сфере популяризации государственного языка.
«Мы стараемся, чтобы каждый чувствовал вовлеченность в развитие казахского языка. Сегодня язык — это не только традиции и культура, но и технологии, новые форматы, молодежь. “TilOquBot” — лишь один из примеров того, как можно совместить современность с сохранением ценностей», — сказал Ахметов.
В управлении также сообщили, что в сентябре в Уйгурском районе пройдет итоговый фестиваль языка, где будут подведены итоги проделанной работы. Победителей в шести номинациях ожидают денежные призы — от 300 тысяч до 1,5 миллиона тенге (от 582,5 до 2912 долларов).