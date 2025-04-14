Telegram-бот для изучения казахского языка запустили в Алматинской области

«Мы стараемся, чтобы каждый чувствовал вовлеченность в развитие казахского языка. Сегодня язык — это не только традиции и культура, но и технологии, новые форматы, молодежь. “TilOquBot” — лишь один из примеров того, как можно совместить современность с сохранением ценностей», — сказал Ахметов.