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Травников призывает новосибирцев выходить на традиционный субботник 19 апреля

Жители выберут объекты для благоустройства.

Источник: Комсомольская правда

Ранняя весенняя оттепель позволяет начать подготовку к традиционным субботникам в Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников призвал муниципалитеты ответственно подойти к организации и подчеркнул важность вовлечения местных жителей в процесс благоустройства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о старте подготовительных работ к субботникам в регионе. Он отметил, что оттепель уже позволяет активно приступать к уборке территорий. В этом году самый масштабный субботник в областной столице состоится 19 апреля.

Кроме того, на оперативном совещании обсудили всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году голосование будет проходить в пятый раз. Жители Новосибирской области уже успели выбрать 63 объекта, такие как парки и скверы, для дальнейших работ по реконструкции.