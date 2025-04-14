В Новой Москве открыли новый корпус школы и здание суда

«С новосельем вас. Спортзалы, специализированные классы, чтобы вы были самыми лучшими. Здесь просторнее будет. Потому что во Внуково, конечно, с местами для школ дефицит. Вам приходилось заниматься во вторую смену. В этом году введем еще во Внуково четыре большие школы, детский сад», — рассказал Собянин во время открытия нового здания школы.