В Новой Москве открыли новый корпус школы и здание суда

«С новосельем вас. Спортзалы, специализированные классы, чтобы вы были самыми лучшими. Здесь просторнее будет. Потому что во Внуково, конечно, с местами для школ дефицит. Вам приходилось заниматься во вторую смену. В этом году введем еще во Внуково четыре большие школы, детский сад», — рассказал Собянин во время открытия нового здания школы.
Строительство школьного здания на улице Летчика Грицевца, д. 8А было начато в конце 2022 г. и завершено в сентябре 2024 г. Новый учебный корпус на 1 тыс. мест вошел в состав школы № 1788.
В здании школы создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, обустроены универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы для проведения практических занятий, IT-полигон, библиотека с медиатекой, мастерская акварельной живописи и рисунка, пространства для занятий музыкой и танцами; созданы условия для занятий спортом.
Кроме того, в понедельник состоялось открытие детского сада на ул. Александры Монаховой, д. 43, с. 3. Строительство было начато в апреле 2022 г. и завершено в марте 2025 г. Новый детский сад вошел в состав школы № 2070.
В двухэтажном здании площадью 2,75 тыс. кв. м, построенном по индивидуальному проекту, создано комфортное и безопасное образовательное пространство на 185 мест, включая безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Здание суда
Также в понедельник открылось новое восьмиэтажное здание Троицкого районного суда площадью 13,5 тыс. кв. м на ул. Дмитрия Кабалевского, д. 6. Строительство началось в январе 2022 г. и завершено в ноябре 2024 г. Благодаря переезду в новое здание площадь Троицкого районного суда увеличилась почти в восемь раз.
«В Троицком районе вновь образованный межрайонный суд, который обслуживает свыше 200 тыс. населения, — это уже целый город. Поэтому потребовалось строительство нового районного суда. Современного, качественного, комфортного для жителей и для работы судей. Поэтому вместе с городским судом мы определили техническое задание, курировали, построили серьезный суд», — рассказал Собянин.
Мэр добавил, что в ближайшие годы в старой Москве построят еще четыре суда, а в Новой Москве практически целиком обустроят судебную систему.