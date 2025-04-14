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Лукашенко: восемь из 13 долгостроев столицы Беларуси находятся в «Минск-Мир»

Лукашенко назвал недопустимой проблему долгостроев.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, 14 апреля принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, назвал одну из проблем столицы — долгострои, и потребовал от столичной власти разобраться с ними и застройщиками сообщает БелТА.

В Минске сейчас 13 домов со сверхнормативными сроками строительства.

«Это недопустимо — долгострои, — подчеркнул глава государства. — У вас их 13, и из них в “Минск-Мире” — 8. Это вообще недопустимо», — отметил президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что компания, которая занимается застройкой этого микрорайона, заключила инвестиционные соглашения, договора, взяла на себя обязательства.

«Пусть выполняют, если хотят работать здесь», — заключил президент.

Кстати, Александр Лукашенко сказал, как не создавать проблемы для минчан (здесь подробности), а еще отметил, что должен выдержать Минск в 2025 году (все подробности здесь). А еще президент обсудил проблему парковок в Минске с мэром Кухаревым (здесь подробнее).

Мы писали, что Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов (подробности здесь), а также кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси (здесь все подробности).