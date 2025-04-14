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Глава Ростова потребовал за неделю улучшить работу городского транспорта

Александр Скрябин предложил главе дептранса уволиться.
Источник: Комсомольская правда

В ростовской администрации в понедельник, 14 апреля, прошло планерное совещание. На нем глава города Александр Скрябин предложил главе департамента транспорта Вадиму Шкабарне уволиться.

По словам Александра Скрябина, глава департамента транспорта неоднократно не реагировал на поручения главы Ростова. В итоге Вадиму Шкабарне дали неделю на то, чтобы исправить ситуацию с городским транспортом и обеспечить качественные изменения транспортного обслуживания.

— Динамика отрицательная. Стало еще хуже. Не хотите работать — пишите заявление и уходите, — говорится в сообщении.