В Воронежской области построили детскую поликлинику на 100 посещений

— Строительство детской поликлиники — важный социальный проект для Новохопёрского района. Новая поликлиника позволит значительно улучшить доступность и качество медицинской помощи для маленьких жителей города. Понимая важность этого объекта для жителей области, мы постарались максимально ускориться и сделали всё от нас зависящее, чтобы оперативно поставить новое здание на кадастровый учёт, — прокомментировала заместитель начальника Бобровского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Воронежской области Ирина Андриянова.