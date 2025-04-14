В Воронежской области построили детскую поликлинику на 100 посещений

В Новохоперске Воронежской области построили новую детскую поликлинику. На днях ее поставили на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности, что заняло всего один день.
Помимо самого здания на учёт были также поставлены вспомогательные инфраструктурные объекты: сети хозяйственно-бытовой канализации, водоснабжения, тепло- и электроснабжения, наружного освещения.
Поликлиника расположилась в просторном одноэтажном здании площадью 1326,8 квадратных метров и рассчитана на 100 посещений в день. Внутри есть всё для удобства маленьких пациентов и их родителей: кабинеты врачей, администрация, неотложная помощь, физиотерапия, процедурные, зал лечебной физкультуры, дневной стационар, изоляторы, картохранилище, регистратура и хозяйственные помещения.
— Строительство детской поликлиники — важный социальный проект для Новохопёрского района. Новая поликлиника позволит значительно улучшить доступность и качество медицинской помощи для маленьких жителей города. Понимая важность этого объекта для жителей области, мы постарались максимально ускориться и сделали всё от нас зависящее, чтобы оперативно поставить новое здание на кадастровый учёт, — прокомментировала заместитель начальника Бобровского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Воронежской области Ирина Андриянова.