В Госдуме призвали запретить продажу детям наборов для татуировок

«Тем не менее на популярных маркетплейсах можно спокойно заказать набор с тату машинкой и красками. А значит любой ребенок, желающий набить тату, может сделать это сам. Эта продукция зачастую производится вне строгих стандартов безопасности. Недорогие краски могут стать причиной серьезных заболеваний кожи, вызвать аллергические реакции или даже привести к интоксикации организма. А использование иглы для набивания тату — это вообще отдельный вопрос. Если, например, дети решили поделиться набором со сверстниками, то кто будет контролировать правильную эксплуатацию иглы? Вопрос остается открытым. Потому что при использовании одной и той же иглы у разных людей существует большая вероятность распространения, например, вирусного гепатита», — подчеркнул Леонов.