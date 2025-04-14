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Отопительный сезон в Калининграде завершится на этой неделе

Систему начнут поэтапно отключать с 16 апреля.

Источник: AP 2024

Отопительный сезон планируют завершить в среду, 16 апреля. Об этом сообщает администрация Калининграда.

«Температурный режим уже позволяет отключить батареи в многоквартирных домах, однако особенность централизованной системы состоит в том, что сразу отключить её нельзя, это процесс поэтапный. Просим набраться терпения и отнестись к происходящему с пониманием», — обратились власти к горожанам.

В Калининграде не завершили отопительный сезон в начале апреля, потому что к этому времени среднесуточная температура ещё не достигла +8 градусов.