Отопительный сезон в Калининграде завершится на этой неделе

«Температурный режим уже позволяет отключить батареи в многоквартирных домах, однако особенность централизованной системы состоит в том, что сразу отключить её нельзя, это процесс поэтапный. Просим набраться терпения и отнестись к происходящему с пониманием», — обратились власти к горожанам.