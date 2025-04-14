В Октябрьском районе Новосибирска под окнами многоэтажки нашли тело женщины

В Новосибирске обнаружили тело женщины под окнами жилого дома в Октябрьском районе. Это произошло утром 14 апреля.
— В отдел полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску информация поступала. На место выезжала следственно-оперативная группа полиции, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Речь идет о многоэтажке по адресу Плющихинская, 9. Как уточнили в полиции, в настоящее время сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что аналогичный случай произошел в мегаполисе две с половиной недели назад. Так, тело мужчины обнаружили у дома № 60/1 на улице Трикотажной.