В Уфе центральное отопление выключили в 10 жилых домах

Без тепла остались 10 жилых домов: 1, 3, 5, 5/1 и 7 на на Борисоглебской улице, 126, 128, 132 и 134 на Хмельницкого и дом 40/1 на Свободы.
Ремонтные работы на месте проводит аварийная бригада ООО «БашРТС». Причина аварии не сообщается.
В Орджоникидзевском районе Уфы произошло аварийное отключение центрального отопления, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.
Без тепла остались 10 жилых домов: 1, 3, 5, 5/1 и 7 на на Борисоглебской улице, 126, 128, 132 и 134 на Хмельницкого и дом 40/1 на Свободы.
Ремонтные работы на месте проводит аварийная бригада ООО «БашРТС». Причина аварии не сообщается.