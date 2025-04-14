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В Уфе центральное отопление выключили в 10 жилых домах

В Орджоникидзевском районе Уфы произошло аварийное отключение центрального отопления, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.

Источник: AP 2024

Без тепла остались 10 жилых домов: 1, 3, 5, 5/1 и 7 на на Борисоглебской улице, 126, 128, 132 и 134 на Хмельницкого и дом 40/1 на Свободы.

Ремонтные работы на месте проводит аварийная бригада ООО «БашРТС». Причина аварии не сообщается.