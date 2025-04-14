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Маршрут петербургского троллейбуса № 2 станет длиннее с 15 апреля

В 2018 году на маршрут № 2 вышли троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Источник: РИА "Новости"

Благодаря им метро «Комендантский проспект» связали с кварталом «Юбилейный».

«С 15 апреля троллейбусы начнут заезжать вглубь квартала: маршрут продлили за Глухарскую улицу — до Плесецкой», — пояснили в «Горэлектротрансе».

Сейчас троллейбусы № 2 отсоединяются от контактной сети на Уточкина и следуют до Глухарской. Ежедневный пассажиропоток на маршруте составляет 17,5 тысяч пассажиров.

С 15 апреля троллейбусы будут следовать от конечной остановки «улица Шаврова» (обратно: Комендантский проспект) по Комендантскому проспекту, Комендантской площади, улице Уточкина, площади Сикорского, проспекту Королева до конечной «Плесецкая улица» (проспект Королева, угол Плесецкой).