Маршрут петербургского троллейбуса № 2 станет длиннее с 15 апреля

Благодаря им метро «Комендантский проспект» связали с кварталом «Юбилейный».
«С 15 апреля троллейбусы начнут заезжать вглубь квартала: маршрут продлили за Глухарскую улицу — до Плесецкой», — пояснили в «Горэлектротрансе».
Сейчас троллейбусы № 2 отсоединяются от контактной сети на Уточкина и следуют до Глухарской. Ежедневный пассажиропоток на маршруте составляет 17,5 тысяч пассажиров.
С 15 апреля троллейбусы будут следовать от конечной остановки «улица Шаврова» (обратно: Комендантский проспект) по Комендантскому проспекту, Комендантской площади, улице Уточкина, площади Сикорского, проспекту Королева до конечной «Плесецкая улица» (проспект Королева, угол Плесецкой).