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Власти сообщают об отключении отопления в Беларуси уже с 15 апреля

Местные власти примут решение об отключении отопления исходя из погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно планируется начать отключать отопление с 15 апреля, сообщает Гродненский горисполком.

Отключают отопление по такой же схеме, как и включают, только ровно наоборот. Сначала батареи станут холодными в офисах и на промпредприятиях, потом в банях, театрах, вузах, колледжах, общежития, жилых домах. За ними придет очередь гостиниц, библиотек, архивов, музеев, учреждений соцобеспечения, больниц, поликлиник, школ, детсадов, спортивных школ.

Напомним, что белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал о тепле до +23 на неделе с 14 по 20 апреля (здесь подробности). Логика подсказывает, что решение отключить отопление, чтобы не создавать перетопов, на днях примут и местные власти других регионов Беларуси.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как не создавать проблемы для минчан (здесь подробнее), а еще отметил, что должен выдержать Минск в 2025 году (подробности здесь).