Власти сообщают об отключении отопления в Беларуси уже с 15 апреля

Отключают отопление по такой же схеме, как и включают, только ровно наоборот. Сначала батареи станут холодными в офисах и на промпредприятиях, потом в банях, театрах, вузах, колледжах, общежития, жилых домах. За ними придет очередь гостиниц, библиотек, архивов, музеев, учреждений соцобеспечения, больниц, поликлиник, школ, детсадов, спортивных школ.