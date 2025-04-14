В Иркутске началось строительство 4-звездочного отеля

По завершению строительства комплекса появится еще 70 рабочих мест. Здание оснастят современным оборудованием, а значит, там можно будет проводить конференции, бизнес-встречи и другие деловые мероприятия. Кстати, 14 апреля объявлено официальным началом работ, так как был заложен первый камень гостиницы.