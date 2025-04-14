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В Иркутске началось строительство 4-звездочного отеля

Ежегодно комплекс сможет принимать до 25 тысяч туристов.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске появится новый 4-звездочный отель. Как сообщили КП-Иркутск в региональном агентстве по туризму, строительство планируют завершить в 2027 году. Ежегодно будут принимать до 25 тысяч путешественников.

— Номерной фонд нового средства размещения будет включать 161 номер. В гостинице также обустроят ресторан, фитнес-центр и конференц-зал на 150 человек, — сообщают в агентстве.

По завершению строительства комплекса появится еще 70 рабочих мест. Здание оснастят современным оборудованием, а значит, там можно будет проводить конференции, бизнес-встречи и другие деловые мероприятия. Кстати, 14 апреля объявлено официальным началом работ, так как был заложен первый камень гостиницы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Верхней Набережной в Иркутске в июне начнется строительство арендного дома. Жилой комплекс будет состоять из пяти зданий на 218 квартир, площадь которых достигнет 10 тыс. кв. м.