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Вечный огонь на Монументе Славы в Новосибирске погаснет 15 апреля

В течение дня специалисты проведут комплекс работ: проверят герметичность газопровода, отрегулируют высоту пламени и очистят горелки.

Источник: Мэрия Новосибирска

15 апреля с 8:00 до 16:00 на Монументе Славы в Новосибирске будет временно отключен Вечный огонь. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с ежегодными работами по техническому обслуживанию газовой горелки.

В течение дня специалисты проведут комплекс работ: проверят герметичность газопровода, отрегулируют высоту пламени и очистят горелки.

Монумент Славы, где горит Вечный огонь, является одним из главных памятников города, посвященных подвигу сибиряков в Великой Отечественной войне. После завершения всех работ Вечный огонь будет вновь зажжен в установленное время.