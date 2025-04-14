Вечный огонь на Монументе Славы в Новосибирске погаснет 15 апреля

15 апреля с 8:00 до 16:00 на Монументе Славы в Новосибирске будет временно отключен Вечный огонь. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с ежегодными работами по техническому обслуживанию газовой горелки.
В течение дня специалисты проведут комплекс работ: проверят герметичность газопровода, отрегулируют высоту пламени и очистят горелки.
Монумент Славы, где горит Вечный огонь, является одним из главных памятников города, посвященных подвигу сибиряков в Великой Отечественной войне. После завершения всех работ Вечный огонь будет вновь зажжен в установленное время.