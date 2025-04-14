Калининградцам разъяснили, как можно меньше платить за свет

Жители региона смогут платить меньше за свет, если подтвердят наличие электроплит и электроотопления.
Для этого нужен акт обследования жилищно-бытовых условий, который можно получить в администрации муниципального образования, в котором проживает человек. Также подойдёт копия технического паспорта жилого помещения или заключение кадастрового инженера.
Чтобы получить техпаспорт недвижимости со сведениями о наличии электроотопления и электроплиты, необходимо обратиться в Роскадастр или направить заявление по электронной почте.
Все документы надо предоставить в Янтарьэнергосбыт с копией свидетельства о праве собственности на жильё или ином праве, а также заявление.
Горожане и сельчане, проживающие в домах с электроплитами и электроотоплением, смогут оформить понижающий коэффициент в размере 0,7 к новому тарифу. Для негазифицированных домов с электроотопительными установками применят сезонный коэффициент и расширенные диапазоны потребления энергии.
Напомним, новые дифференцированные тарифы на электроэнергию начнут действовать 1 июля.