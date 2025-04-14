Снег, град и заморозки ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

«Сильные осадки — дождь, снег, прогнозируются 15 апреля ночью в Акмолинской области, ночью 15, днем 16 апреля в Восточно-Казахстанской области, ночью 15, сутки 16 апреля в области Абай, 16 апреля в Карагандинской, Алматинской областях и в области Жетісу. По республике ожидается туман. Ночью 15—17 апреля в Западно-Казахстанской, 15—16 апреля в Атырауской, Акмолинской, 15—17 апреля в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и в области Абай, 16 апреля в Павлодарской областях, 16—17 апреля в области Улытау и Карагандинской области, 15 и 17 апреля в Восточно-Казахстанской области прогнозируются заморозки −1…-5 градусов», — сообщили в «Казгидромет».