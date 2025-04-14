Снег, град и заморозки ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

По информации синоптиков, в ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дождь, гроза, возможен град. Ночью на северо-западе, севере, востоке, в центре, горных районах страны возможны дожди и снег.
«Сильные осадки — дождь, снег, прогнозируются 15 апреля ночью в Акмолинской области, ночью 15, днем 16 апреля в Восточно-Казахстанской области, ночью 15, сутки 16 апреля в области Абай, 16 апреля в Карагандинской, Алматинской областях и в области Жетісу. По республике ожидается туман. Ночью