Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег, град и заморозки ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

В Казахстане с 15 по 17 апреля ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются заморозки, грозы, возможен град, местами снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 76% 756 мм рт. ст. +11°
Источник: Rosmarie Wirz/Getty Images

По информации синоптиков, в ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дождь, гроза, возможен град. Ночью на северо-западе, севере, востоке, в центре, горных районах страны возможны дожди и снег.

«Сильные осадки — дождь, снег, прогнозируются 15 апреля ночью в Акмолинской области, ночью 15, днем 16 апреля в Восточно-Казахстанской области, ночью 15, сутки 16 апреля в области Абай, 16 апреля в Карагандинской, Алматинской областях и в области Жетісу. По республике ожидается туман. Ночью 15—17 апреля в Западно-Казахстанской, 15—16 апреля в Атырауской, Акмолинской, 15—17 апреля в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и в области Абай, 16 апреля в Павлодарской областях, 16—17 апреля в области Улытау и Карагандинской области, 15 и 17 апреля в Восточно-Казахстанской области прогнозируются заморозки −1…-5 градусов», — сообщили в «Казгидромет».