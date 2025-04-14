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В Таганроге без вести пропал 11-летний мальчик

В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства пропажи школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге с воскресенья, 13 апреля, ищут 11-летнего мальчика. Он ушел из дома в неизвестном направлении и исчез. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в следкоме, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также проводятся розыскные мероприятия.

Известно, что в день исчезновения на ребенке была куртка серебристого цвета с оранжевыми вставками, черные брюки, черная толстовка и черные кроссовки.

Сам же мальчик ростом 150 сантиметров, у него светло-русые волосы и голубые глаза.

— Следственные органы просят граждан, обладающих информацией о местонахождении ребенка, сообщить в следственный отдел по городу Таганрог следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по телефону: 8 (8634)341438, или в органы полиции по телефону «02». Конфиденциальность гарантируется, — говорится в сообщении.