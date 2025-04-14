В Таганроге без вести пропал 11-летний мальчик

— Следственные органы просят граждан, обладающих информацией о местонахождении ребенка, сообщить в следственный отдел по городу Таганрог следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по телефону: 8 (8634)341438, или в органы полиции по телефону «02». Конфиденциальность гарантируется, — говорится в сообщении.