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Советские войска ворвались в Берлин: репортаж военкора ТАСС

С 23 на 24 апреля 1945 года Красная армия силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов зашла в столицу Третьего рейха. Под командованием маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Ивана Конева советские подразделения овладели пригородами Берлина и подошли непосредственно к городу. Об этом событии в «Вестнике фронтовой информации» вел репортаж военкор ТАСС Борис Афанасьев. В честь грядущего 80-летнего юбилея Победы ТАСС публикует архивные материалы корреспондентов агентства.

Источник: ТАСС

«Ни на одном участке советско-германского фронта гитлеровцы не дрались так яростно, как на подступах к Берлину. Наш путь лежит по местам только что отгремевших боев, передвинувшихся на запад. Мы проезжаем города, небольшие деревни, поселки», — передает Афанасьев.

По его информации, советские войска успешно обошли немецкий укрепленный район близ Берлина. Другая же группа красноармейцев предприняла попытки наступления с юга на город Альтландсберг, тем самым поставив немецкий гарнизон Штраусберга под удар с тыла.

«Еще более ожесточенные бои завязались за крупный узел железных и шоссейных дорог — город Альт-Ландсберг, лежащий в нескольких километрах от берлинских предместий. По дорогам, идущим к этому городу из Берлина, немцы непрерывно подбрасывали танки, пехоту», — сообщает военкор. Он отмечает работу советских летчиков, которые перехватывали германское подкрепление на подходах, совершали налеты на колонны противника, рассеивали и уничтожали их. В то же время советские танкисты, обходя Альтландсберг, перерезали дороги, идущие из города, и устремились на запад к предместьям Берлина.

Источник: ТАСС

Афанасьев отмечает, что в ходе боев в пригородах и некоторых районах Берлина вермахт несет огромные потери. Улицы берлинских окраин были сплошь забаррикадированы.

Наши воины-танкисты, артиллеристы, пехотинцы, совершившие в течение нескольких дней тяжелый боевой поход от Одера до Берлина, преодолевают все преграды. Штурмовые отряды дерутся с небывалой яростью: они знают, что победа близка — они сражаются в Берлине.

Борис Афанасьев
военкор ТАСС

Советские войска расширяли фронт наступления, наступая на Берлин с востока от реки Одер. В результате обходного маневра Красная армия заняла город Франкфурт-на-Одере — крупный промышленный центр Германии. Афанасьев уточняет, что советскими частями также был занят ряд других городов.