Советские войска ворвались в Берлин: репортаж военкора ТАСС

«Ни на одном участке советско-германского фронта гитлеровцы не дрались так яростно, как на подступах к Берлину. Наш путь лежит по местам только что отгремевших боев, передвинувшихся на запад. Мы проезжаем города, небольшие деревни, поселки», — передает Афанасьев.
По его информации, советские войска успешно обошли немецкий укрепленный район близ Берлина. Другая же группа красноармейцев предприняла попытки наступления с юга на город Альтландсберг, тем самым поставив немецкий гарнизон Штраусберга под удар с тыла.
«Еще более ожесточенные бои завязались за крупный узел железных и шоссейных дорог — город Альт-Ландсберг, лежащий в нескольких километрах от берлинских предместий. По дорогам, идущим к этому городу из Берлина, немцы непрерывно подбрасывали танки, пехоту», — сообщает военкор. Он отмечает работу советских летчиков, которые перехватывали германское подкрепление на подходах, совершали налеты на колонны противника, рассеивали и уничтожали их. В то же время советские танкисты, обходя Альтландсберг, перерезали дороги, идущие из города, и устремились на запад к предместьям Берлина.
Афанасьев отмечает, что в ходе боев в пригородах и некоторых районах Берлина вермахт несет огромные потери. Улицы берлинских окраин были сплошь забаррикадированы.
Наши воины-танкисты, артиллеристы, пехотинцы, совершившие в течение нескольких дней тяжелый боевой поход от Одера до Берлина, преодолевают все преграды. Штурмовые отряды дерутся с небывалой яростью: они знают, что победа близка — они сражаются в Берлине.
Советские войска расширяли фронт наступления, наступая на Берлин с востока от реки Одер. В результате обходного маневра Красная армия заняла город Франкфурт-на-Одере — крупный промышленный центр Германии. Афанасьев уточняет, что советскими частями также был занят ряд других городов.