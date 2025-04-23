Советские войска ворвались в Берлин: репортаж военкора ТАСС

«Еще более ожесточенные бои завязались за крупный узел железных и шоссейных дорог — город Альт-Ландсберг, лежащий в нескольких километрах от берлинских предместий. По дорогам, идущим к этому городу из Берлина, немцы непрерывно подбрасывали танки, пехоту», — сообщает военкор. Он отмечает работу советских летчиков, которые перехватывали германское подкрепление на подходах, совершали налеты на колонны противника, рассеивали и уничтожали их. В то же время советские танкисты, обходя Альтландсберг, перерезали дороги, идущие из города, и устремились на запад к предместьям Берлина.