«Собаки, драгоценности, шубы, бокалы». Судья рассказала о нетипичных вещах, которые делят супруги при разводе

Судья суда Октябрьского района Минска Олеся Пучкова в интервью агентству «Минск-Новости» рассказала об одушевленных и неодушевленных, но дорогих и нетипичных вещах, которые делят супруги при разводе.
«Судом Октябрьского района рассматривались требования о разделе имущества в виде собак с родословной, драгоценностей, норковой шубы, набора дорогих бокалов для вина», — отметила Олеся Пучкова.
Судья напомнила, что при разводе разделу подлежат драгоценности и другие предметы роскоши супругов.
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А между тем Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов (здесь все подробности).