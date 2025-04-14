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«Собаки, драгоценности, шубы, бокалы». Судья рассказала о нетипичных вещах, которые делят супруги при разводе

Судья: белорусы делят при разводе собак, драгоценности, шубы и бокалы.

Источник: Комсомольская правда

Судья суда Октябрьского района Минска Олеся Пучкова в интервью агентству «Минск-Новости» рассказала об одушевленных и неодушевленных, но дорогих и нетипичных вещах, которые делят супруги при разводе.

«Судом Октябрьского района рассматривались требования о разделе имущества в виде собак с родословной, драгоценностей, норковой шубы, набора дорогих бокалов для вина», — отметила Олеся Пучкова.

Судья напомнила, что при разводе разделу подлежат драгоценности и другие предметы роскоши супругов.

Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как не создавать проблемы для минчан (здесь подробнее), а еще отметил, что должен выдержать Минск в 2025 году (подробности здесь).

А между тем Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов (здесь все подробности).