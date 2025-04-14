В Узбекистане создали плёнку для теплиц, которая адаптируется к погоде

Эффект от применения новой плёнки действительно впечатляющий. Благодаря активному фотосинтезу растения растут значительно быстрее, что напрямую влияет на увеличение урожайности (на 35−50%). При этом значительно снижаются энергозатраты на обогрев теплиц (более чем на 60%), сокращается потребление воды для орошения (на 30%), особенно при использовании гидрогелей (на 90%) Кроме того, плёнка становится гораздо прочнее (в 3 раза) и лучше выдерживает внешние погодные воздействия, что делает её долговечной и устойчивой в эксплуатации.