В Узбекистане создали плёнку для теплиц, которая адаптируется к погоде

Это не просто покрытие, а настоящий «умный» материал, способный самостоятельно регулировать температурный режим внутри теплицы без затрат на отопление и охлаждение.
Ключ к технологии — особые нанокомпозитные частицы, синтезированные узбекскими исследователями. Эти наночастицы, добавленные в состав плёнки, преобразуют ультрафиолетовое излучение солнечного света в ближний инфракрасный диапазон, создавая внутри теплицы стабильную и благоприятную для растений температуру.
Так, при наружной температуре −3…-7 °C в теплице сохраняется тепло на уровне +5…+7 °C — без дополнительного обогрева. Для сравнения: в обычных тепличных плёнках температура при таких условиях достигает максимум +2 °C. А в летнее время, наоборот, внутри становится прохладнее на 5−8 °C, что предотвращает перегрев растений.
Эффект от применения новой плёнки действительно впечатляющий. Благодаря активному фотосинтезу растения растут значительно быстрее, что напрямую влияет на увеличение урожайности (на 35−50%). При этом значительно снижаются энергозатраты на обогрев теплиц (более чем на 60%), сокращается потребление воды для орошения (на 30%), особенно при использовании гидрогелей (на 90%) Кроме того, плёнка становится гораздо прочнее (в 3 раза) и лучше выдерживает внешние погодные воздействия, что делает её долговечной и устойчивой в эксплуатации.
Испытания инновационной плёнки уже проведены в Ташкентской, Джизакской, Ферганской и Андижанской областях. Сейчас проходят масштабные испытания в различных климатических регионах Китая под контролем Шанхайской академии сельскохозяйственных наук.
Узбекская разработка уже вызвала интерес и на международном уровне: достигнута договорённость с китайской компанией Shanghai Daedon Science and Technology о создании совместного опытно-промышленного производства нанопорошков на базе Института материаловедения в Узбекистане.
Согласно плану, в 2025 году будет произведена 1 тонна наночастиц, в 2026 — 10 тонн, а в перспективе — строительство завода мощностью 2 000 тонн нанопорошков в год. Это изобретение может не только радикально изменить тепличное сельское хозяйство в Узбекистане, но и вывести страну на новый уровень в сфере высоких агротехнологий.