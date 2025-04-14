Лоси мигрируют по Подмосковью в поисках пищи из-за холодной весны

«Территория Московской области входит в естественный ареал обитания лося (лат. Alces alces), данный вид относится к охотничьим ресурсам и является элементом естественной природной среды. Увеличение частоты визуальных наблюдений этих животных вблизи населенных пунктов связано с сезонными фазами. В данном случае, вероятнее всего, причина — смена кормовой базы», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, из-за поздней весны и снегопадов молодая растительность, которая является основной пищей для лосей, еще не появилась. Это вынуждает животных перемещаться по региону, в том числе вблизи населенных пунктов, в поисках пропитания.
В Комлесхозе призывают жителей не беспокоить животных при встрече.
«Во избежание трагических последствий просим не тревожить животных (фотографированием, криками) и не пытаться прогнать их с той территории, где они находятся. Если копытные находятся в движении, необходимо отойти в сторону и дать им пройти», — сообщили в управлении.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о появлении лосей в районе Химок.