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Лоси мигрируют по Подмосковью в поисках пищи из-за холодной весны

Увеличение числа случаев появления лосей вблизи населенных пунктов в Московской области связано с их миграцией в поисках пищи, вызванной холодной весной и недавними снегопадами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в управлении государственного охотничьего контроля комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Источник: Freepik

«Территория Московской области входит в естественный ареал обитания лося (лат. Alces alces), данный вид относится к охотничьим ресурсам и является элементом естественной природной среды. Увеличение частоты визуальных наблюдений этих животных вблизи населенных пунктов связано с сезонными фазами. В данном случае, вероятнее всего, причина — смена кормовой базы», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, из-за поздней весны и снегопадов молодая растительность, которая является основной пищей для лосей, еще не появилась. Это вынуждает животных перемещаться по региону, в том числе вблизи населенных пунктов, в поисках пропитания.

В Комлесхозе призывают жителей не беспокоить животных при встрече.

«Во избежание трагических последствий просим не тревожить животных (фотографированием, криками) и не пытаться прогнать их с той территории, где они находятся. Если копытные находятся в движении, необходимо отойти в сторону и дать им пройти», — сообщили в управлении.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о появлении лосей в районе Химок.