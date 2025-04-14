Бойцы подписали ее именем мину для врага: В Ростове простились с участницей спецоперации с позывным Молния

С начала спецоперации Ольга Греховодова вместе с мужем Романом создали волонтерскую группу «Молния» и стали возить бойцам гуманитарную помощь. В прошлом году супруги подписали контракт с минобороны и отправились «за ленточку». Ольга служила отряде «БАРС-19» — помощником заместителя командира батальона по тылу. Ее там хорошо знали как волонтера. Ростовчанка отвечала за материальное обеспечение, поскольку разбиралась, какое военное оборудование требуется бойцам.