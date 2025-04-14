Бойцы подписали ее именем мину для врага: В Ростове простились с участницей спецоперации с позывным Молния

В Ростове простились с участницей спецоперации Ольгой Греховодовой, известной под позывным Молния. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили друзья погибшей.
С начала спецоперации Ольга Греховодова вместе с мужем Романом создали волонтерскую группу «Молния» и стали возить бойцам гуманитарную помощь. В прошлом году супруги подписали контракт с минобороны и отправились «за ленточку». Ольга служила отряде «БАРС-19» — помощником заместителя командира батальона по тылу. Ее там хорошо знали как волонтера. Ростовчанка отвечала за материальное обеспечение, поскольку разбиралась, какое военное оборудование требуется бойцам.
Ольга погибла 2 апреля на боевом посту в Камышевахе. В четверг ей должно было исполниться 42 года. У женщины остался сын-подросток.
Бойцы подписали мину именем и позывным героини СВО. из архива героя публикации.
Весть о гибели Молнии сразила всех, кто ее знал, включая волонтеров и бойцов. Отряд «БАРС-35» выпустил в сторону противника мину с надписью: «За Олю — Молнию».
14 апреля на Северном кладбище Ростова состоялось отпевание и погребение героини СВО. Проститься с Ольгой пришло много людей.
— Спасибо каждому за поддержку. Деньги, которые останутся после похорон будут использованы для укрепления боеготовности наших ребят. Группа Молния продолжит работу. Победа будет за нами. Ради Олечки, — сказал вдовец Роман в чате волонтерской группы.