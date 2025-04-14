Раскрыты резкие перемены в характере движения Трансарктического течения

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Климатологи обнаружили, что характер движения и химический состав воды, переносимой Трансарктическим течением, одним из двух крупнейших течений Северного Ледовитого океана, может резко меняться в зависимости от положения и размеров дрейфующих льдов у берегов Сибири. Это сильно усложняет прогнозирование того, как изменится «рисунок» течений в заполярье по мере отступления льдов, сообщила пресс-служба Бристольского университета.
«Проведенные нами замеры показывают, что перемены в площади и свойствах летних льдов Арктики могут существенным образом изменить то, как распределяется пресная вода сибирских рек, а также переносимые ими нутриенты и загрязняющие вещества, по акватории всего заполярья. Это окажет существенное влияние на экосистемы, биогеохимические циклы и динамику океана», — пояснил научный сотрудник Института Альфреда Вегенера (Германия) Беньямин Рабе, чьи слова приводит пресс-служба Бристольского университета.
Как объясняют Рабе и исследователи, Трансарктическое течение представляет собой один из самых крупных потоков воды в Северном Ледовитом океане, которое порождается мощными речными стоками Оби, Енисея, Лены и прочих крупнейших рек Сибири и Аляски. Климатологов и экологов давно интересует, как изменится поведение этого течения в будущем, так как оно оказывает огромное влияние на климат Земли и круговорот нутриентов в Мировом океане.
Для получения подобных сведений исследователи из Европы, США и Японии проплыли через море Лаптевых к одной из приполярных льдин, где они проработали на борту ледокола Поларштерн около года в окрестностях Северного полюса. В рамках этой экспедиции (MOSAiC) ученые получили возможность отслеживать движение льда, а также регулярно забирать пробы воды, изучать ее химический состав и отслеживать все факторы, влияющие на дрейф льда, переносимого Трансарктическим течением.
Эти замеры неожиданно показали, что данный приполярный «конвейер» льдин устроен и ведет себя значительно сложнее, чем предполагали ученые в прошлом. В частности, ученые обнаружили, что состав льда и воды в разных регионах заполярья, через которые проплывала экспедиция MOSAiC, сильно различалась по химическому и изотопному составу, что отражало существенные сезонные колебания и прочие периодические и эпизодические перемены в стоках сибирских рек.
Также ученые открыли свидетельства того, что процесс формирования морских льдов и характер их распределения по поверхности Северного Ледовитого океана оказывал необычно сильное влияние на направление и скорость движения воды в Трансарктическом течении. Площадь и характер формирования этих льдов сильно изменится в ближайшие годы в результате глобального потепления, что может непредсказуемым образом изменить характер распределения воды по Арктике, подытожили Рабе и ученые.