Раскрыты резкие перемены в характере движения Трансарктического течения

Для получения подобных сведений исследователи из Европы, США и Японии проплыли через море Лаптевых к одной из приполярных льдин, где они проработали на борту ледокола Поларштерн около года в окрестностях Северного полюса. В рамках этой экспедиции (MOSAiC) ученые получили возможность отслеживать движение льда, а также регулярно забирать пробы воды, изучать ее химический состав и отслеживать все факторы, влияющие на дрейф льда, переносимого Трансарктическим течением.