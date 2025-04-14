Уровни английского A1 — C2 по системе CEFR: что они говорят об уровне владения языком

Для объективного измерения степени владения английским языком во всем мире используется Общеевропейская система уровней (CEFR). Как она устроена, какие навыки присущи каждому уровню (от A1 до C2), как определить свой и что нужно знать о сдаче международных экзаменов IELTS, TOEFL и Cambridge в России в 2025 году, разобралась Газета.Ru .

Источник: Газета.Ру

Для объективного измерения степени владения английским языком во всем мире используется Общеевропейская система уровней (CEFR). Как она устроена, какие навыки присущи каждому уровню (от A1 до C2), как определить свой и что нужно знать о сдаче международных экзаменов — IELTS, TOEFL и Cambridge — в России в 2025 году, разобралась «Газета.Ru».

Что такое система CEFR и для чего она нужна?

Система CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) — это международный стандарт, разработанный Советом Европы в конце XX века, рассказал «Газете.Ru» преподаватель английского языка как иностранного с Кембриджским сертификатом CELTA, автор методики быстрого овладения разговорным английским Mr. Greg English Fest Олег Грега.

«Первые попытки определения порогового уровня, который необходим для успешной работы и учебы в европейских странах, были предприняты в 1975—1976 годах. Тогда определили пороговый уровень знания владения английским и французским языками. Затем Совет Европы в течение пары десятилетий разрабатывал [проект], и в 2001 году выпустил резолюцию с рекомендацией использовать шкалу CEFR», — рассказал он.

Благодаря CEFR преподаватели, работодатели и учебные заведения могут с легкостью сравнивать знания кандидатов, независимо от страны и методологии обучения.

Зачем придумали CEFR?

* Унификация оценки. До появления CEFR существовали разрозненные критерии оценки, и фраза «я знаю английский» могла означать разное. CEFR систематизирует языковые компетенции и делит их на шесть уровней — от начальных до уровня, близкого к родному языку.

* Прозрачность и объективность. Система подробно описывает, какие навыки должен иметь учащийся в областях аудирования, чтения, говорения и письма. Это помогает как студентам, так и преподавателям выстраивать эффективные программы обучения.

* Международное признание. Сертификаты, выданные по результатам тестирования, основанного на CEFR, признаны по всему миру — от вузов и колледжей до крупных корпораций и правительственных структур.

* Поддержка планирования обучения. CEFR помогает определить, сколько времени потребуется для достижения того или иного уровня, что особенно важно для самообразования и дистанционных курсов.

Что представляет собой каждый уровень английского языка по CEFR.

Согласно CEFR, владение языком делится на три основные группы: базовое (A), независимое (B) и свободное (C) владение, каждая из которых подразделяется на два уровня, объяснил Олег Грега.

A — базовое владение (Basic User).

A1 — начальный (Beginner).

На этом уровне ученик:

* Говорение: может приветствовать собеседника, представляться, задавать простые вопросы о личных данных (имя, возраст, место жительства) и отвечать на них. Например: «Меня зовут Иван. Я из Москвы. Мне 25 лет».

* Аудирование: способен понять короткие и четкие высказывания, если собеседник говорит медленно и ясно. Например, простые указания или просьбы: «Дай мне, пожалуйста, эту книгу».

* Чтение: читает короткие объявления, дорожные знаки, простые меню или записки, часто используя словарь или электронный переводчик.

* Письмо: умеет заполнить форму с личными данными, писать короткие сообщения.

A2 — элементарный (Elementary).

Уровень A2 подразумевает, что ученик уже может:

* Говорение: вести элементарный диалог в повседневных ситуациях (например, в магазине или кафе), рассказывать о себе, своей семье, хобби, задавать простые вопросы, например: «Где находится ближайшая аптека?».

* Аудирование: понимать простые сообщения, объявления и инструкции, относящиеся к бытовым ситуациям, например: «Если вы хотите заказать завтрак в номер, позвоните на ресепшен» и так далее.

* Чтение: читать короткие тексты, простые письма, объявления и информационные брошюры.

* Письмо: писать простые сообщения, короткие письма или записки, подписывать поздравительные открытки.

Обычно словарный запас на уровне А2 составляет ~около 1500−2000 слов~.

B — самостоятельное владение (Independent User).

B1 — пороговый (Threshold).

На уровне B1 учащийся уже может:

* Говорение: участвовать в диалогах на знакомые темы (работа, путешествия, отдых), рассказывать о своих впечатлениях, опыте и планах, а также задавать вопросы для уточнения информации.

* Аудирование: понимать основную идею разговоров и сообщений, слушать новости или подкасты на знакомые темы.

* Чтение: читать тексты средней сложности, такие как статьи, письма и инструкции, часто догадываясь о значении незнакомых слов по контексту.

* Письмо: Писать связные тексты, простые сочинения, электронные письма или резюме.

B2 — промежуточный (Upper-Intermediate).

На уровне B2 ученик способен:

* Говорение: участвовать в обсуждениях на разнообразные темы, выражать свое мнение, аргументировать позиции, вести более длительные и подробные беседы даже с носителями языка без существенных затруднений. На этом уровне человек также может понимать и использовать сленг.

* Аудирование: понимать содержание сложных текстов и разговоров, включая обсуждение специализированных тем.

* Чтение: читать сложные статьи, отчеты и тексты, относящиеся как к повседневным, так и к специализированным темам.

* Письмо: писать четкие и детальные тексты на широкий круг тем, структурировать аргументы, писать эссе и деловые письма.

B2 предполагает владение языком на уровне, позволяющем свободно общаться в профессиональной и социальной среде. А словарный запас на уровне В2 обычно составляет ~около 4000 слов~.

Сюда также попадают целевые ориентиры для ОГЭ и ЕГЭ, обратил внимание собеседник «Газеты.Ru». ОГЭ, по словам преподавателя, соответствует уровню A2, но высокая оценка по этому экзамену в девятом классе предполагает владение языком на уровне B1, тогда как ЕГЭ на уровне B2.

C — свободное владение (Proficient User).

C1 — продвинутый (Advanced).

На уровне C1 человек может:

* Говорение: говорить бегло, спонтанно и без усилий, участвовать в сложных дискуссиях, излагать свои мысли подробно и логично, адаптироваться к различным стилям общения.

* Аудирование: понимать широкий спектр сложных текстов, включая длинные лекции, дебаты и специализированные материалы, даже если они не структурированы явно.

* Чтение: чтение сложных текстов, в том числе академических, технических и художественных произведений, с полным пониманием как явных, так и скрытых смыслов.

* Письмо: писать структурированные, логичные и детальные тексты, такие как отчеты, эссе, статьи и деловую корреспонденцию, с корректным использованием языковых средств.

C2 — совершенный (Proficiency).

На уровне C2 владение языком почти на уровне носителя:

* Говорение: свободное, точное и спонтанное общение без заметных усилий, умение выражать тончайшие нюансы смысла в сложных и абстрактных темах.

* Аудирование: понимание любых устных сообщений, даже если они произносятся на высокой скорости или содержат региональные особенности (например, различные диалекты).

* Чтение: легкое понимание практически любого текста, независимо от его сложности или специализированной терминологии.

* Письмо: умение писать исчерпывающие, четко структурированные и стилистически правильные тексты на любую тему, передавая сложные идеи и нюансы с высокой точностью.

Словарный запас на уровне С2 обычно составляет ~от 6000 слов~.

Как определить свой уровень английского языка.

Самостоятельное тестирование.

Существует множество бесплатных онлайн-тестов, которые помогут оценить навыки аудирования, чтения, письма и говорения. Такие тесты часто используют адаптированные задания по шкале CEFR.

Стандартизированные экзамены.

Наиболее популярные международные тесты позволяют официально подтвердить уровень владения английским:

* IELTS.

Страна происхождения. Великобритания (разработан Британским советом, IDP и IELTS Australia).

✏️Назначение. Поступление в вузы, иммиграция, трудоустройство.

?Формат. Бумажный или компьютерный тест, включает аудирование, чтение, письмо и говорение; оценка по шкале от 0 до 9.

«Международная система оценки IELTS используется в Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В этой системе уровень B1 соответствует 4−5 баллам, B2 — 5−6, а C1 — 7 баллам. Для успешного переезда в иностранное государство желательно иметь уровень не ниже 6,5 (уверенный B2), что в принципе может быть достигнуто в российских школах», — отметил Олег Грега.

* TOEFL.

Страна происхождения. США (разработан Educational Testing Service, ETS).

✏️Назначение. Поступление в американские и другие зарубежные вузы.

?Формат. Тест проводится онлайн (TOEFL iBT) или в специальных центрах; оценка по шкале от 0 до 120.

* Cambridge Exams.

Страна происхождения. Великобритания (разработка Кембриджского университета).

✏️Назначение. Подтверждение уровня владения английским для учебы и работы.

?Форматы. Набор экзаменов, соответствующих различным уровням CEFR (например, A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency).

Можно ли сдать IELTS, TOEFL и Cambridge в России в 2025 году?

Актуальные данные на 2025 год показывают, что сдача международных экзаменов в России имеет свои нюансы, связанные с текущими организационными и платежными условиями.

IELTS.

На данный момент экзамен IELTS ~не проводится в России~.



* Причины. Из-за санкционных ограничений и сложности оплаты с российскими банками, лицензированные центры IELTS на территории России отсутствуют.



* Варианты. Для сдачи IELTS необходимо планировать поездку в одну из стран, где тест проходит регулярно (например, Турция, Армения, Грузия, Казахстан и другие).



* Стоимость. Цены зависят от страны проведения. Например, в Турции стоимость может составлять около 8 тыс. турецких лир (примерно 20 тыс. руб.), а в Казахстане — около 89 тыс. тенге (около 15 тыс. руб.).



* Когда результаты. Обычно результаты IELTS поступают через 13 дней после сдачи экзамена.



* Тип сертификата. Сертификат выдается в бумажном виде. В некоторых центрах могут предоставить также электронную версию, но официально принято выдавать бумажный документ.



* Срок действия. Результаты IELTS действительны в течение двух лет.

TOEFL.

Экзамен ~TOEFL можно сдать онлайн в России~, но с определенными условиями:

* Формат. TOEFL iBT проводится через компьютер, и тестирование организовано с помощью веб-камеры и микрофона.



* Оплата. Для оплаты потребуется карта иностранного банка, так как российские банки могут не поддерживать оплату через официальный сайт ETS.



* Стоимость. Стоимость TOEFL iBT в России, согласно открытым источникам, составляет около 295 долларов (примерно 25 тыс. руб), а также существуют варианты TOEFL Essentials, которые дешевле (почти 120 долларов). В Казахстане сдача экзамена обойдется в 190 долларов (около 16 тыс. руб)



* Когда результаты. При сдаче TOEFL iBT в экзаменационном центре бумажный сертификат обычно выдается через 11−13 рабочих дней. Если тест сдается онлайн, результаты появляются в личном кабинете ETS через 4−6 дней.



* Тип сертификата. Результаты сначала доступны в электронном виде в вашем личном кабинете, а затем можно получить бумажный сертификат (либо заказать его для получения по почте или лично, в зависимости от центра).



* Срок действия. Результаты TOEFL действительны два года.

Cambridge Exams.

Официальные экзамены Cambridge (например, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency) ~не проводятся в России в очном формате~.

* Причина. Лицензированные экзаменационные центры Кембриджа временно приостановили свою деятельность на территории России.



* Альтернативы. Сдать экзамен можно, если вы планируете поездку в соседние страны, такие как Казахстан, Армения или Узбекистан, где действуют лицензированные центры.



* Этапы. Сначала вы должны пройти бесплатное тестирование, чтобы определить свой уровень владения английским языком. После этого можно выбрать страну сдачи и лицензированный центр, а затем зарегистрироваться на экзамен.



* Стоимость. Регистрация на экзамен может проводиться за несколько месяцев до даты проведения, а стоимость варьируется в зависимости от центра и выбранного уровня (примерно от 9 тыс. руб. для различных категорий, согласно информации с сайтов языковых центров). Например, если захотите сдать экзамен C1 Advanced в Казахстане, понадобится заплатить 100 тыс. тенге (около 17 тыс. руб.).



* Когда результаты. Результаты экзаменов Cambridge (например, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency) обычно приходят через два-три месяца после сдачи экзамена. Точные сроки зависят от экзаменационного центра.



* Тип сертификата. Сертификаты Cambridge традиционно выдаются в бумажном виде. В некоторых случаях центры могут предоставлять электронные версии для справки, но официально важен бумажный сертификат.



* Срок действия. Отличительной особенностью Cambridge сертификатов является то, что они бессрочные — срок действия сертификата не ограничен.