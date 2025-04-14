В национальном парке «Таганай» назначен новый директор

В ноябре 2024 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Эльвины Новоселовой, а также ее заместителя Евгения Пузанова, экс-замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России, бывшего директора национального парка «Таганай» Алексея Яковлева и индивидуального предпринимателя Ульяны Филипповой.