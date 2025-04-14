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В национальном парке «Таганай» назначен новый директор

В национальном парке «Таганай» (Миасс, Челябинская область) назначен новый директор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Пресс-служба национального парка "Таганай"

«Коллектив возглавил Александр Михайлович Кузнецов. К работе он приступил сегодня, 14 апреля», — прокомментировали в пресс-службе.

Кузнецов выпускник Уфимского юридического института. Был замдиректора национального парка «Башкирия», исполнял обязанности директора нацпарка «Себежский» (Псковская область), затем стал директором Рдейского заповедника (Новгородская область).

В ноябре 2024 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Эльвины Новоселовой, а также ее заместителя Евгения Пузанова, экс-замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России, бывшего директора национального парка «Таганай» Алексея Яковлева и индивидуального предпринимателя Ульяны Филипповой.