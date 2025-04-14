В национальном парке «Таганай» назначен новый директор

«Коллектив возглавил Александр Михайлович Кузнецов. К работе он приступил сегодня, 14 апреля», — прокомментировали в пресс-службе.
Кузнецов выпускник Уфимского юридического института. Был замдиректора национального парка «Башкирия», исполнял обязанности директора нацпарка «Себежский» (Псковская область), затем стал директором Рдейского заповедника (Новгородская область).
В ноябре 2024 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора Эльвины Новоселовой, а также ее заместителя Евгения Пузанова, экс-замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России, бывшего директора национального парка «Таганай» Алексея Яковлева и индивидуального предпринимателя Ульяны Филипповой.