Около тысячи пар развелись в феврале в Ростовской области

В этом году в феврале в Ростовской области развелись 968 пар. Такие данные опубликовал Ростовстат. В то время, как поженились в этот же период 1495 пар.
Кстати, количество разводов в феврале оказалось на 370 меньше, чем в январе. Тогда союз расторгли 1338 пар, а создали семью 1493 пары.
Ранее сообщалось, что смертность в Ростовской области превысила рождаемость. В первые два месяца этого года умерло 9 тысяч 465 человек. А родилось 5 тысяч 187 младенцев. Естественная убыль составила 4 тысячи 278 человек.