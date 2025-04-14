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Около тысячи пар развелись в феврале в Ростовской области

В последний зимний месяц в Ростовской области было заключено 1495 браков.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в феврале в Ростовской области развелись 968 пар. Такие данные опубликовал Ростовстат. В то время, как поженились в этот же период 1495 пар.

Кстати, количество разводов в феврале оказалось на 370 меньше, чем в январе. Тогда союз расторгли 1338 пар, а создали семью 1493 пары.

Ранее сообщалось, что смертность в Ростовской области превысила рождаемость. В первые два месяца этого года умерло 9 тысяч 465 человек. А родилось 5 тысяч 187 младенцев. Естественная убыль составила 4 тысячи 278 человек.