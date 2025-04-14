Налоговики предупредили о звонках, которые получат билетные спекулянты в Беларуси

«Но учтите: встреча в условленном месте не принесет вам ничего хорошего — лишитесь и нервов, и времени, и билетов», — предупредили специалисты и отметили, что проблемы не коснутся тех, кто не может пойти на спектакль или на матч и продает билет по номиналу.