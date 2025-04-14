Налоговики предупредили о звонках, которые получат билетные спекулянты в Беларуси

Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Минску обращает внимание на проблему незаконной перепродажи билетов на культурно-зрелищные мероприятия, а именно в театры, на концерты, на хоккейные матчи.
На фоне успешного выступления хоккейного клуба «Динамо-Минск» управление настоятельно предупреждает спекулянтов, что они не наживутся на болельщиках без последствий для себя.
Как отметил в комментарии проекту «Тревожная кнопка» на телеканале ОНТ замначальника управления оперативных мероприятий налоговой инспекции по городу Минску Сергей Басов, проблема в том, что спекулянты ведут незарегистрированную предпринимательскую деятельность, за которую предусмотрена ответственность административная в виде штрафа до 100 базовых величин с конфискацией полученного дохода.
Сотрудники управления предупреждают, что могут откликнуться на объявление в любой момент и «согласиться» на 200 рублей за билет при его реальной стоимости в 35 рублей.
«Но учтите: встреча в условленном месте не принесет вам ничего хорошего — лишитесь и нервов, и времени, и билетов», — предупредили специалисты и отметили, что проблемы не коснутся тех, кто не может пойти на спектакль или на матч и продает билет по номиналу.
Напомним, минский Театр кукол объяснил ажиотажный спрос на билеты, который не спадает второй год: «Атака ботов и даже шантаж от некоторых организаций» (здесь подробности).
Мы писали о потере денег при возврате билета в Беларуси: как правильно вернуть билет на поезд, самолет, автобус, в театр, в кино (все подробности здесь).