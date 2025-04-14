В Челябинске прошёл мощный и красивый апрельский снегопад

На Челябинск в понедельник, 14 апреля, обрушился мощный, но короткий апрельский снегопад. На фоне плюсовой температуры снежинки по пути к земле объединялись в огромные компании, становились величиной с грецкий орех и больше и создавали восхитительные бело-зелёные картины. Ждать ли в регионе снегопадов в ближайшие дни, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.