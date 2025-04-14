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В Челябинске прошёл мощный и красивый апрельский снегопад

На Челябинск в понедельник, 14 апреля, обрушился мощный, но короткий апрельский снегопад. На фоне плюсовой температуры снежинки по пути к земле объединялись в огромные компании, становились величиной с грецкий орех и больше и создавали восхитительные бело-зелёные картины. Ждать ли в регионе снегопадов в ближайшие дни, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 76% 756 мм рт. ст. +11°
Источник: Pchela.News

Снег повалил внезапно и очень густой. Это было настолько завораживающе, что сотрудники «Пчелы», не сговариваясь, устроили ему фотосессию.

Сам снегопад в апреле после прошлогодних майских наскоков своим визитом не удивил. Но размеры снежинок вызывали восторг. Продолжалась снежная вакханалия минут 15.

За это время побелеть успели и зелёные лужайки, и скамейки, и припаркованные во дворах автомобили, и детские игровые площадки.

Кажется, побелели бы и люди, если бы так не спешили спрятаться от непогоды, и просто застыли, наслаждаясь моментом.

Спустя буквально несколько минут после этой белой катавасии вновь пошёл дождь.

По данным местного Гидрометцентра, мокрые снегопады в регионе прекратятся к утру вторника, 15 апреля. Днём существенных осадков уже не ожидается, потеплеет до +7…+12 градусов.