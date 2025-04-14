В Челябинске прошёл мощный и красивый апрельский снегопад

Снег повалил внезапно и очень густой. Это было настолько завораживающе, что сотрудники «Пчелы», не сговариваясь, устроили ему фотосессию.
Сам снегопад в апреле после прошлогодних майских наскоков своим визитом не удивил. Но размеры снежинок вызывали восторг. Продолжалась снежная вакханалия минут 15.
За это время побелеть успели и зелёные лужайки, и скамейки, и припаркованные во дворах автомобили, и детские игровые площадки.
Кажется, побелели бы и люди, если бы так не спешили спрятаться от непогоды, и просто застыли, наслаждаясь моментом.
Спустя буквально несколько минут после этой белой катавасии вновь пошёл дождь.
По данным местного Гидрометцентра, мокрые снегопады в регионе прекратятся к утру вторника, 15 апреля. Днём существенных осадков уже не ожидается, потеплеет до +7…+12 градусов.