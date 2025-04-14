В РФ создают прибор для контроля температуры при микроволновой абляции опухоли

Как отметили в пресс-службе, устройство позволит проводить оценку температурного режима сразу в трех зонах воздействия для подбора оптимальной температуры лечения и сведения к минимуму осложнений, которые могут развиться из-за перегрева. «Ключевой аспект МВА — это контроль температурного режима в зоне воздействия, так как критически важно уничтожить опухолевые клетки, не повреждая при этом окружающие здоровые ткани. Методы термометрии, которые сегодня используются при микроволновой абляции, имеют свои ограничения. Так, например, зонд термопара — температурного датчика, интегрированного в аппарат для проведения МВА, — не позволяет проводить динамическую термометрию, измеряет температуру только в одной зоне воздействия, а также может давать погрешности в измерениях. Разрабатываемый нами прибор не имеет таких ограничений», — пояснил доцент кафедры факультетской хирургии Максим Салиба.