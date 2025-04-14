В РФ создают прибор для контроля температуры при микроволновой абляции опухоли

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разрабатывают устройство для контроля температуры тканей при микроволновой абляции опухоли сразу в трех зонах, которое позволит свести к минимуму осложнения от перегрева, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Сотрудники кафедры факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета разрабатывают хирургический диагностический прибор для оценки температурного режима при проведении микроволновой абляции злокачественных и доброкачественных опухолей», — говорится в сообщении.
Микроволновая абляция (МВА) — это современный мини-инвазивный метод, суть которого заключается в том, что под контролем УЗИ в опухоль вводится зонд-антенна СВЧ излучения, нагревающая новообразование до 120 градусов Цельсия, в результате чего опухолевые клетки гибнут.
Как отметили в пресс-службе, устройство позволит проводить оценку температурного режима сразу в трех зонах воздействия для подбора оптимальной температуры лечения и сведения к минимуму осложнений, которые могут развиться из-за перегрева. «Ключевой аспект МВА — это контроль температурного режима в зоне воздействия, так как критически важно уничтожить опухолевые клетки, не повреждая при этом окружающие здоровые ткани. Методы термометрии, которые сегодня используются при микроволновой абляции, имеют свои ограничения. Так, например, зонд термопара — температурного датчика, интегрированного в аппарат для проведения МВА, — не позволяет проводить динамическую термометрию, измеряет температуру только в одной зоне воздействия, а также может давать погрешности в измерениях. Разрабатываемый нами прибор не имеет таких ограничений», — пояснил доцент кафедры факультетской хирургии Максим Салиба.
Отмечается, что в настоящее время уже создан тестовый образец устройства. Прототип устройства для проведения экспериментальных исследований планируется разработать уже к концу 2025 года.