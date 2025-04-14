В Татарстане более 500 экскурсоводов прошли аттестацию

«Аттестация экскурсовода — это ключевой элемент в обеспечении качественного и безопасного туристического опыта. Наличие аттестации гарантирует, что специалист обладает необходимыми знаниями об истории, культуре и географии региона, владеет навыками профессиональной коммуникации и способен предоставить достоверную информацию туристам. Мы считаем аттестацию необходимым условием для работы экскурсовода, обеспечивающим высокий уровень», — заметил в разговоре с агентством председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.