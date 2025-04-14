В Татарстане более 500 экскурсоводов прошли аттестацию

«Аттестация экскурсовода — это ключевой элемент в обеспечении качественного и безопасного туристического опыта. Наличие аттестации гарантирует, что специалист обладает необходимыми знаниями об истории, культуре и географии региона, владеет навыками профессиональной коммуникации и способен предоставить достоверную информацию туристам. Мы считаем аттестацию необходимым условием для работы экскурсовода, обеспечивающим высокий уровень», — заметил в разговоре с агентством председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Список аттестованных экскурсоводов Республики Татарстан опубликован на сайте госкомитета по ссылке.
С 1 марта 2025 года экскурсоводы вправе оказывать услуги только при условии прохождения аттестации, отражении сведений о них в федеральном реестре аттестованных экскурсоводов и наличии при себе бейджа установленного образца, выданного органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма.
Профессиональная аттестация экскурсоводов способствует решению одной из задач национального проекта «Туризм и гостеприимство» — подготовке новых квалифицированных кадров.