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В Татарстане более 500 экскурсоводов прошли аттестацию

Аттестацию в Татарстане получили 509 экскурсоводов, в том числе гиды-переводчики со знанием татарского, английского, арабского, испанского, немецкого, турецкого и французского языков. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Источник: ИА Татар-информ

«Аттестация экскурсовода — это ключевой элемент в обеспечении качественного и безопасного туристического опыта. Наличие аттестации гарантирует, что специалист обладает необходимыми знаниями об истории, культуре и географии региона, владеет навыками профессиональной коммуникации и способен предоставить достоверную информацию туристам. Мы считаем аттестацию необходимым условием для работы экскурсовода, обеспечивающим высокий уровень», — заметил в разговоре с агентством председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Список аттестованных экскурсоводов Республики Татарстан опубликован на сайте госкомитета по ссылке.

С 1 марта 2025 года экскурсоводы вправе оказывать услуги только при условии прохождения аттестации, отражении сведений о них в федеральном реестре аттестованных экскурсоводов и наличии при себе бейджа установленного образца, выданного органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма.

Профессиональная аттестация экскурсоводов способствует решению одной из задач национального проекта «Туризм и гостеприимство» — подготовке новых квалифицированных кадров.