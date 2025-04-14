В Казахстане усилят поддержку молодых педагогов через наставничество

«Моя 54-летняя профессиональная жизнь прошла в стенах школы. Забота Президента о педагогах — это высокое доверие и ответственность. Для педагога нет большей награды, чем успехи его учеников. Учитель — это не просто носитель знаний, а воспитатель будущего страны», — сказала 93-летняя Орынша Карабалина.