Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане усилят поддержку молодых педагогов через наставничество

Министр просвещения Гани Бейсембаев провел встречу с ведущими педагогами страны и ветеранами системы просвещения. Диалог в открытом формате был посвящен вопросам роли учителя в современном обществе и задачам по укреплению статуса педагога, передает DKnews.kz.

В мероприятии приняли участие порядка 100 педагогов со всех регионов страны. Среди них — обладатели высоких званий «Герой труда Казахстана» и «Заслуженный учитель Казахстана». Сегодня в системе просвещения трудятся 5 Героев труда и 74 Заслуженных учителя. Более 700 педагогов стали победителями ежегодного республиканского конкурса «Лучший педагог».

Казахстан входит в число немногих стран, внедривших устойчивые механизмы государственной поддержки педагогов. Учителя, добившиеся высоких профессиональных результатов, включая наставников победителей международных олимпиад, получают вознаграждение в размере 1000 МРП.

«Глава государства обозначил учителя как ключевую фигуру общественного развития. Поддержка и достойная оценка труда педагога стали приоритетом государственной политики. Наша задача — сохранить преемственность духовности и просветительской миссии, укрепить институт наставничества. Педагоги, удостоенные государственных наград, должны быть примером и гордостью нации. Повышая их статус, мы формируем уважение к профессии и мотивируем молодое поколение», — отметил министр.

Своим профессиональным опытом и видениями поделились Герои труда Казахстана Гульжанар Нурпеисова и Алма Шукижанова, а также Заслуженный учитель Казахстана Нагиша Есбосын и ветеран системы Орынша Карабалина.

«Моя 54-летняя профессиональная жизнь прошла в стенах школы. Забота Президента о педагогах — это высокое доверие и ответственность. Для педагога нет большей награды, чем успехи его учеников. Учитель — это не просто носитель знаний, а воспитатель будущего страны», — сказала 93-летняя Орынша Карабалина.

По итогам встречи министр поручил региональным управлениям образования проработать вопрос привлечения лучших педагогов в качестве наставников в школы. Также была отмечена необходимость создания системных площадок для обмена опытом и поддержки молодых специалистов.

Отметим, по инициативе Министерства просвещения в ряде организаций уже начали открываться фотогалереи педагогов, удостоенных звания «Герой труда Казахстана» и «Заслуженный педагог Казахстана».