В Омске при поддержке Омского НПЗ прошел женский турнир по хоккею «КосмоОмск»

В Омске при поддержке Омского НПЗ завершился третий межрегиональный турнир по женскому хоккею «КосмоОмск». В соревнованиях приняли участие команды из Ярославля, Томска, Нижневартовска и Новосибирска. Более 100 спортсменок в возрасте от 15 до 52 лет боролись за победу в течение трех дней.
«Мы рады, что благодаря поддержке ОНПЗ женский хоккей вышел на межрегиональный уровень. Важно, что такие соревнования доступны всем любителям спорта независимо от возраста и пола», — отметил президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.
По итогам напряженной борьбы кубок завоевала местная команда «Омская ракета», принимавшая соперников на льду академии «Авангард» и дворца спорта имени Евгения Шастина.
«Любительский спорт дал путевку в жизнь звездам мирового масштаба. Многие прославленные хоккеисты когда-то начинали свой большой путь с дворовых хоккейных коробок. Три года назад наше предприятие включило проект “Хоккей для всех” в программу социальных инвестиций “Родные города”, и мы уже видим результаты. Интерес к любительскому хоккею растет не только среди жителей региона, в Омск приезжают команды со всей страны», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Соревнования проходили в рамках проекта «Хоккей для всех». Во время турнира свои призы достались и зрителям. На матче открытия на льду выступили фигуристки, а в качестве подарка активным фанатам и болельщикам дарили джерси с автографами игроков «Авангарда».