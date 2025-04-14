В Омске при поддержке Омского НПЗ прошел женский турнир по хоккею «КосмоОмск»

«Любительский спорт дал путевку в жизнь звездам мирового масштаба. Многие прославленные хоккеисты когда-то начинали свой большой путь с дворовых хоккейных коробок. Три года назад наше предприятие включило проект “Хоккей для всех” в программу социальных инвестиций “Родные города”, и мы уже видим результаты. Интерес к любительскому хоккею растет не только среди жителей региона, в Омск приезжают команды со всей страны», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.