В Екатеринбурге простились с ветераном МВД

В Екатеринбурге в доме прощания «Вознесение» простились с первым свердловским генералом милиции Виталием Юрченко. Он скончался еще 2 апреля. Причиной его смерти стала болезнь. Об этом сообщает ТВ ГУ МВД «Патрульный участок».
— Среди наград Виталия Григорьевича — медаль за безупречную службу трех степеней. Знаки «Отличник милиции» и «Заслуженный работник МВД». На церемонию прощания помимо родственников пришли руководители главка, ветераны службы и действующие сотрудники, — сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Виталий Юрченко похоронен на Широкореченском кладбище. Ему было 85 лет.
Виталий Юрченко родился 5 ноября 1939 года в селе Ялосоветка Черкасской области. В 1957 году он поступил в Елабужскую школу милиции (сейчас Елабужское суворовское военное училище МВД России). В 1980 году был замначальника УВД Свердловского горисполкома. Затем с 1985 года работал в Калининском облисполкоме. Начиная с 1990 года, вновь работал на Урале. В 1995 году Виталий Юрченко ушел в отставку.