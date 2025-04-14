В Екатеринбурге простились с ветераном МВД

Виталий Юрченко родился 5 ноября 1939 года в селе Ялосоветка Черкасской области. В 1957 году он поступил в Елабужскую школу милиции (сейчас Елабужское суворовское военное училище МВД России). В 1980 году был замначальника УВД Свердловского горисполкома. Затем с 1985 года работал в Калининском облисполкоме. Начиная с 1990 года, вновь работал на Урале. В 1995 году Виталий Юрченко ушел в отставку.