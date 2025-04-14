Самая старая в мире горилла отпраздновала 68-й день рождения в Берлине

11 апреля в Берлинском зоопарке в окружении толп обожающих поклонников Фату — старейшая в мире горилла, живущая в неволе, — отпраздновала 68-й день рождения. Для сравнения, примерная продолжительность жизни у западных равнинных горилл — вида, к которому принадлежит Фату — составляет от 40 до 50 лет, сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.
На день рождения Фату, у которой выпали все зубы, подарили набор вкусных овощей, листьев и фруктов, включая клубнику, — все тщательно отобранные для удобства жевания.
Биография Фату — самой старой гориллы в мире
В Берлинском зоопарке Фату живет с 1959 года. Точная дата рождения гориллы неизвестна, поскольку она родилась в дикой природе, но, по оценкам специалистов, ей было не менее двух лет, когда она прибыла в зоопарк, поэтому, скорее всего, она родилась в 1957 году.
Отвечая на вопрос о темпераменте самой старой гориллы, Рунге рассказала, что по сравнению с молодыми гориллами, Фату гораздо спокойнее и сдержаннее. «В то время как младшие полны энергии, постоянно исследуют, играют и используют развивающие игрушки, Фату предпочитает наблюдать за оживленными событиями расслабленным и бдительным взглядом», — говорит Рунге.
Преклонный возраст дал Фату право на собственную секцию в вольере горилл, но она все еще может, когда захочет, общаться со своими младшими собратьями: Мпензи (39 лет), Биби (28 лет), Джамбалой (23 года), Санго (20 лет) и Тиллой (четыре года).
«Фату действительно необыкновенная, — рассказал генеральный директор Берлинского зоопарка доктор Андреас Книрием. — Не только потому, что она в свои 68 лет бьет все возрастные рекорды, но и потому, что ее спокойное и достойное поведение очаровывает буквально всех. Она служит послом своих находящихся под угрозой исчезновения сородичей в дикой природе и напоминает нам, почему мы должны проявлять больше сочувствия к другим существам на этой планете».
До Фату старейшей гориллой, находящейся под опекой человека, была Коло, западная горилла, которая провела всю свою жизнь в зоопарке Колумбус в Пауэлле штата Огайо США. Она родилась там 22 декабря 1956 года, была первой в мире гориллой, рожденной в неволе, и скончалась 18 января 2017 года в возрасте 60 лет и 27 дней.