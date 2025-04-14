Самая старая в мире горилла отпраздновала 68-й день рождения в Берлине

«Фату действительно необыкновенная, — рассказал генеральный директор Берлинского зоопарка доктор Андреас Книрием. — Не только потому, что она в свои 68 лет бьет все возрастные рекорды, но и потому, что ее спокойное и достойное поведение очаровывает буквально всех. Она служит послом своих находящихся под угрозой исчезновения сородичей в дикой природе и напоминает нам, почему мы должны проявлять больше сочувствия к другим существам на этой планете».