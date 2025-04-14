На трассе М-4 «Дон» у Горячего Ключа перекроют движение в ночь на 17 апреля

Как сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор», перекрытие движения запланировано в промежутке с 00:00 до 04:30. При этом полное прекращение проезда займет не более 30 минут.



Ограничение связано с реализацией проекта по замене наземных переходов на современные надземные конструкции. Такие меры направлены на повышение безопасности пешеходов и улучшение пропускной способности трассы на участках с интенсивным трафиком.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в 2025 году в Краснодарском крае планируется завершить строительство четырех аналогичных переходов — два из них появятся в Горячем Ключе, еще два на Восточном обходе Краснодара. После завершения всех работ на участке трассы от станицы Кущевской до Горячего Ключа протяженностью около 270 километров не останется ни одного наземного пешеходного перехода.



Водителей просят учитывать временные ограничения на трассе в Горячем Ключе при планировании маршрутов в ночь на 17 апреля и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.